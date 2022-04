Sie wollen ihm die letzte Ehre erweisen. Vor drei Wochen gab Kelsey Parker die traurige Nachricht bekannt, dass ihr Mann Tom Parker (✝33) im Alter von 33 Jahren infolge einer Tumorerkrankung verstorben sei. Der The Wanted-Sänger hinterlässt seine Frau und die beiden gemeinsamen Kinder Aurelia und Bodhi. Heute findet die Bestattung von Tom statt und zu diesem Anlass hatte seine Lebensgefährtin Kelsey auch dessen Fans eingeladen.

Viele Fans sind der Bitte bereits gefolgt und versammeln sich derzeit in den Straßen rund um die Kapelle. In schwarzer Trauerkleidung finden sie sich zusammen und spenden sich gegenseitig Trost, wie die ersten Bilder der Trauerfeier zeigen. Auf einem Aufsteller sind aus weißen Blumen die Worte "Glad You Came" gesteckt, einem der erfolgreichsten Hits der Boyband.

Die 32-jährige Witwe hatte die Fans auf Instagram darum gebeten, sich vor der Zeremonie auf den Straßen zu versammeln, um Tom die letzte Ehre zu erweisen. "Es wäre schön, wenn sich alle auf dem Weg zu unserer privaten Trauerfeier an der Straße aufstellen würden", schrieb sie in ihrer öffentlichen Einladung. Der Gottesdienst wird wohl privat in der Pfarrkirche St. Francis of Assisi abgehalten, aber für die Öffentlichkeit draußen auf Bildschirmen übertragen.

Splash News Der Blumenschriftzug "Glad You Came" bei Tom Parkers Beerdigung

Splash News Fans bei der Trauerfeier von Tom Parker

Getty Images Tom und Kelsey Parker, 2021 in London

