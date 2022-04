Bei Germany's next Topmodel lichten sich so langsam die Reihen! In der elften Folge von Heidi Klums (48) beliebter Castingshow mussten sich die Nachwuchsmodels um Lieselotte, Sophie und Co. einem kniffligen Twin-Walk und dem gefürchteten Nacktshooting stellen. Nach den Challenges fällte die Chefjurorin ihre Entscheidung und schickte die Kandidatin Amaya (18) nach Hause. Dieser GNTM-Exit kam für die Fans aber total überraschend!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 15. April, 9:00 Uhr] gaben insgesamt 1.220 Leser ihre Meinung zu Amayas Rauswurf ab – und das Urteil der Fans fiel dabei ziemlich eindeutig aus. Ganze 917 Teilnehmer sind total baff, dass die Azubine die Castingshow verlassen musste – das entspricht 75,2 Prozent aller Votes. Nur 303 GNTM-Zuschauer – also 24,8 Prozent – finden hingegen, dass Amaya in dieser Woche tatsächlich die schlechteste Leistung abgeliefert hat.

Und auch auf Social Media machten zahlreiche GNTM-Fans ihrem Ärger über den Exit Luft – viele Twitter-Nutzer konnten Heidis Entscheidung nicht nachvollziehen. "Amaya ist rausgeflogen? Das ist jetzt erst recht ein Grund, nicht mehr weiter zu gucken", "Ich bin so traurig, Amaya war mein Liebling" oder auch "Ich habe Amaya im Finale gesehen", schrieben beispielsweise drei User auf der Nachrichtenplattform.

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

Instagram / amaya.gntm22.official Amaya Baker, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / amaya.gntm22.official Amaya Baker im Februar 2022

