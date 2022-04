Wer hat wen misshandelt – und wer sagt die Wahrheit? Diese zentralen Fragen um Johnny Depp (58) und Amber Heard (35) werden aktuell vor Gericht in Virginia geklärt. Der Schauspieler hat eine Verleumdungsklage gegen seine Ex-Frau eingereicht, nachdem diese wiederholt behauptet hatte, er habe sie während ihrer Ehe geschlagen. Der Fluch der Karibik-Star hält weiterhin daran fest, dass Amber diejenige sei, die in der Vergangenheit handgreiflich geworden war. In den vergangenen Tagen durften sowohl Johnny und Amber als auch wichtige Zeugen vor Gericht aussagen. Außerdem sind Bilder aufgetaucht, die den 58-Jährigen offenbar nach einer Prügelattacke zeigen...

