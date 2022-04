Da war Sophie Dräger wohl nicht ganz ehrlich. Für die in Harsewinkel in Nordrhein-Westfalen lebende Schönheit war es schon lange Zeit ein großer Traum, an Heidi Klums (48) Castingshow Germany's next Topmodel teilzunehmen. Doch jetzt gestand die Studentin, dass sie beim Casting für die Sendung nicht gänzlich die Wahrheit erzählt hat. Sophie verriet, dass sie sich bei ihrer Bewerbung etwas größer geschummelt hat.

"Ich habe ein bisschen gelogen, was meine Größe angeht", beginnt die dunkelhaarige Beauty in Luisa Crashions neuem YouTube-Video zu erzählen. Sophie habe so nah wie möglich an die standardmäßigen Modelmaße herankommen wollen, weshalb sich die 19-Jährige in ihrer Bewerbung um einen Zentimeter größer gemacht habe. "Ich habe auch meine Hüfte zwei Zentimeter schmaler geschummelt", gestand sie im Anschluss. Doch fiel Sophies Trickserei auf? Immerhin werden die Models vor ihrer Teilnahme vom Team noch einmal am ganzen Körper vermesse. "Die meinten, das ist gar nicht schlimm, also das war echt gar kein Thema", berichtete sie von den Reaktionen.

Bei ihrer Bewerbung sei der Hobby-Tänzerin zudem sehr wichtig gewesen, aus der Masse der anderen Teilnehmerinnen herauszustechen. Deshalb habe sie sich im Vorhinein auch sehr viel Mühe mit ihrem Bewerbungsvideo gegeben. "Ich habe von mir erzählt und Sequenzen oder Bewegungen eingeblendet, zum Beispiel, wie ich laufe. [...] Ich habe alles daran gesetzt, in die Sendung reinzukommen", versicherte die TikTokerin.

