Heute ist ein besonderer Tag für Queen Elizabeth II. (96): Die Majestät feiert ihren Geburtstag! Zuvor hatte sie die Welt immer mal wieder in Sorge versetzt, weil sie aufgrund ihres Gesundheitszustandes mehrere Termine absagen musste. Doch nun scheint es der Engländerin wieder besser zu gehen, wie ein aktuelles Foto zeigt. Und über diese Glückwünsche wird sie sich bestimmt auch gefreut haben: Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) teilten zwei Schnappschüsse zum Ehrentag der Queen!

Auf Instagram veröffentlichte die offizielle Seite des royalen Ehepaars zwei entzückende Familienfotos, um das Oberhaupt des britischen Königshauses an seinem besonderen Tag zu ehren. "Wir wünschen Ihrer Majestät, der Königin, alles Gute zu ihrem 96. Geburtstag. Sie ist eine Inspiration für so viele Menschen in Großbritannien, dem Commonwealth", schrieben sie unter den Beitrag.

Diese Gelegenheit nutzten auch die Fans und teilten zahlreiche Glückwünsche unterhalb des Beitrags. "Herzlichen Glückwunsch an unsere wundervolle Queen! Ich wünsche ihr Gesundheit und Fröhlichkeit", "Lang lebe unsere bezaubernde Queen" sowie "Alles Gute auch von mir! Was für eine tolle Familie", kommentierten beispielsweise drei User.

