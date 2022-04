Die Tochter der ehemaligen First-Lady ist verliebt! Erst kürzlich plauderte Michelle Obama (58) in einer Talkshow ganz offen über das Liebesleben ihrer beiden Töchter. Während Malia Obama (23) bereits seit 2017 mit Rory Farquharson zusammen ist, scheint nun auch ihre jüngere Schwester Sasha Obama (20) einen Partner an ihrer Seite zu haben. Und der Vater dieses jungen Mannes ist in Hollywood kein Unbekannter!

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den jüngsten Spross der Obamas zusammen mit Clifton Powell Jr. (24), dessen Vater niemand Geringeres ist als der "Ray"-Schauspieler Clifton Powell (66). Auf den Bildern trägt Sasha ein lilafarbenes Crop Top in Kombination mit einem weiten fliederfarbenen Rock, während Clifton Jr. eine lässige blaue Hose zu einem weißen T-Shirt kombiniert. Sein kariertes Hemd trägt er leger über dem Arm. Zusammen schlenderte das vermeintliche Pärchen die Straßen in Los Angeles entlang.

Sasha wechselte im August des vergangenen Jahres von der Universität in Michigan an die USC in Los Angeles. Es wird vermutet, dass die beiden sich kennenlernten, als die Tochter des ehemaligen Präsidenten Barack Obama (60) dafür an die Westküche zog. Der frühere College-Basketballstar arbeitet dort als Commercial Director für die Sportmarken Nike und Peloton. Offiziell äußerte sich das Pärchen jedoch noch nicht zu den Gerüchten und auch Sashas Mutter Michelle wollte nicht verraten, um wen es sich bei der neuen Liebe ihrer Tochter wirklich handelt.

Getty Images Präsident Barack Obama und seine Töchter Sasha und Malia

Instagram / itscliftonpowell Der Schauspieler Clifton Powell und sein Sohn Clifton Powell Jr.

