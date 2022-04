David Beckham (46) widmete dem königlichen Oberhaupt in Großbritannien rührende Worte! Am heutigen Donnerstag feiert Queen Elizabeth II. bereits ihren 96. Geburtstag. Auch wenn die Monarchin in den vergangenen Wochen immer wieder mit ihrer Gesundheit zu kämpfen hatte, scheint sie ihren Ehrentag nun besonders genießen zu können – und das sogar mit prominenten Grüßen: Auch David ließ es sich nicht nehmen, dem Geburtstagskind zu gratulieren!

"Wir wünschen Ihrer Majestät, der Queen, alles Gute zum 96. Geburtstag", teilte David in einem extra für die Seniorin verfassten Post via Instagram mit. Neben einem Schnappschuss der Queen aus früheren Zeiten veröffentlichte der einstige Profikicker auch eine gemeinsame Aufnahme der beiden. "In diesem Platin-Jubiläumsjahr feiern wir Ihr unglaubliches Werk. Wir sind so glücklich, eine so inspirierende Führung für unser Land zu haben", schwärmte der gebürtige Brite.

Auch Queen Elizabeths Enkel, Prinz William (39), und dessen Frau Herzogin Kate (40) können David in dieser Hinsicht nur zustimmen. Auch die beiden richteten zum Ehrentag der 96-Jährigen via Instagram emotionale Worte an sie: "Wir wünschen Ihrer Majestät, der Königin, alles Gute zu ihrem 96. Geburtstag. Sie ist eine Inspiration für so viele Menschen in Großbritannien, dem Commonwealth."

Getty Images Queen Elizabeth II. im März 2022

Getty Images David Beckham 2021 in Doha

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im März 2022

