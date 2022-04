Was ist nur in Mike Tyson (55) gefahren? Der ehemalige Schwergewichtsboxer gehört zu den erfolgreichsten, die es je in dem Sport gab. Während seiner Karriere wurde der US-Amerikaner zu einem reichen Mann. Dennoch unternahm er unter anderem aufgrund von Geldproblemen mehrere Comeback-Versuche. 2013 ging er mit seinem Alkoholproblem an die Öffentlichkeit. Zwischenzeitlich schien er sich wieder gefangen zu haben, doch jetzt gerät Mike erneut negativ in die Schlagzeilen: Er soll einen Mann verprügelt haben.

Wie TMZ berichtet, hatte Mike mit einem Passagier in einem Flugzeug eine handfeste Auseinandersetzung. Der Vorfall habe sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignet, als der Boxer von San Francisco nach Florida fliegen wollte. Laut Zeugenaussagen habe der 55-Jährige zunächst ganz ruhig gewirkt, als ein Fluggast ein Selfie mit ihm machen wollte.

Dieser habe jedoch nicht aufgehört, auf Mike einzureden, obwohl er ihn mehrfach darum gebeten habe. Daraufhin habe der Ex-Sportler ausgeholt und dem Fluggast mehrfach ins Gesicht geschlagen. Auf Fotos ist die blutige Schramme des Mannes zu erkennen, die Mike bei ihm hinterlassen haben soll. Der Betroffene verließ direkt nach dem Vorfall das Flugzeug und wurde medizinisch behandelt. Inzwischen soll auch eine Anzeige gegen Mike vorliegen.

Getty Images Mike Tyson im Jahr 2000

Getty Images Mike Tyson nach seinem Kampf gegen Roy Jones Jr.

Getty Images Mike Tyson, Januar 2011

