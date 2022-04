Herrscht zwischen Daniela Katzenberger (35) und Jennifer Frankhauser (29) wirklich wieder Eiszeit? Die beiden Schwestern waren schon in der Vergangenheit nicht immer gut aufeinander zu sprechen. Vor knapp zwei Jahren hatten sie sich eigentlich wieder angenähert – seit einigen Tagen folgen sie sich aber nicht mehr im Netz. Zudem hat sich die Mallorca-Auswanderin bis jetzt noch nicht öffentlich zu Jennys Schwangerschaft geäußert. Doch haben die beiden tatsächlich Streit? Dani könnte es momentan zumindest wohl kaum besser gehen!

In ihrer Instagram-Story verriet die Goodbye Deutschland-Protagonistin, dass sie die freie Zeit mit ihrem Mann Lucas Cordalis (54) und ihrer gemeinsamen Tochter Sophia (6) aktuell sehr schätze: "Wir sind in einem voll entspannten Modus. Wir genießen das gerade voll, dass wir nichts drehen." Sie fühle sich selig und sei froh, jeden Tag das Wetter ausnutzen und die Insel erkunden zu können. "Sophia hat auch noch Ferien. Das heißt, wir sind auch noch jeden Tag zu dritt unterwegs und das fühlt sich gerade richtig schön an. Man hat überhaupt keinen Stress, keinen Druck und keine Termine so richtig", schwärmte die 35-Jährige.

Jenny hingegen hatte im April 2020 betont, dass sie sich sicher sei, sich in Zukunft nie wieder so heftig mit Dani zu zoffen. Diese gab damals wiederum zu verstehen: "Unsere Herzen sind groß – aber unsere Münder leider auch, und manchmal geht die Klappe nicht mehr zu."

