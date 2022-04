Haben sich Paulina Ljubas (25) und Yasin Mohamed (30) wirklich getrennt? Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und der einstige Temptation Island-Kandidat hatten zuletzt all ihre gemeinsamen Bilder im Netz gelöscht. Zudem kamen Gerüchte auf, wonach die Influencerin wieder mit ihrem Ex Henrik Stoltenberg anbandeln soll. An diesen Behauptungen sei zwar nichts dran. Irgendwas scheint Paulina jedoch sehr zu beschäftigen – zumindest hat sie seit drei Wochen fast nichts mehr gegessen!

In ihrer Instagram-Story verriet die 25-Jährige, dass sie gerade zum ersten Mal seit drei Wochen wieder eine richtige Mahlzeit zu sich genommen habe. Dementsprechend sei das ein großer Fortschritt für sie. Sie habe einfach kein Hungergefühl gehabt. "Wenn ich versucht habe, etwas zu essen, ist mir sofort schlecht geworden... so ungesund", fügte die Brünette hinzu. Insgesamt habe sie deswegen zwischen sechs und sieben Kilogramm abgenommen.

Yasin hat sich bislang weder zu den Spekulationen noch zu seinem aktuellen Gefühlszustand geäußert. Stattdessen tauschte er sich mit seinen Fans über die aktuelle Kampf der Realitystars-Folge aus, in der er zu sehen ist.

Anzeige

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed, Instagram 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de