Yeliz Koc (28) muss offenbar enorme Schmerzen ertragen! Eigentlich hatte sich die Influencerin auf einen entspannten Flug nach Los Angeles eingestellt. Bestens vorbereitet mit ihrem Pass und dem Boarding-Ticket in der Hand, wollte sich die Beauty vergangene Nacht auf dem Weg zum Flughafen machen – dann gab es allerdings einen kleinen Zwischenfall: Yeliz hat sich so sehr ihren Fuß verletzt, dass sie seitdem nur noch humpelnd vorankommt!

"Ich humple durch den ganzen Flughafen. Ich glaube, mein kleiner Zeh ist gebrochen", erzählte die Mutter der kleinen Snow Elanie ihren Followern in ihrer Instagram-Story. Gegen welchen Gegenstand Yeliz mitten in der Nacht gestolpert ist, kann sie sich allerdings selbst nicht erklären. "Aber es tut so weh, es tut richtig weh und ich komm mir richtig bescheuert vor", gab die TV-Bekanntheit offen zu. Glücklicherweise hatte Yeliz genug Zeit eingeplant, um trotz Handicap noch pünktlich zum Gate zu kommen.

Mit einem solchen Missgeschick steht Yeliz jedoch nicht allein da. Auch Natascha Ochsenknecht (57), die Mutter von Yeliz' Ex Jimi Blue Ochsenknecht (30), erlebte vor Kurzem ein ähnliches Szenario. Der Blondine war am Morgen ihres Abreisetages das Handy auf den Fuß gefallen. "Ich dachte erst, ich habe mir den Fuß gebrochen, das heißt, ich eiere jetzt hier humpelnd durch die Gegend", verriet Natascha im März dieses Jahres via Instagram.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Natascha Ochsenknecht bei der Berlin Fashion Week 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de