Dagi Bee (27) kann kaum noch ein Auge zutun. Die YouTuberin und ihr Mann Eugen Kazakov (27) haben im Alltag jede Menge zu meistern, denn die beiden haben neben ihrer Social-Media-Arbeit ein eigenes Musiklabel namens 23Hours gegründet. Am 23. Dezember 2022 erblickte zudem ihr Sohn Nelio das Licht der Welt. Die beiden genießen ihr Elternglück sehr, auch wenn der Nachwuchs ihnen offenbar den Schlaf raubt: Dagi Bee verriet, dass Nelio nachts noch nicht durchschläft!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Influencerin die entsprechende Frage eines Fans nun ganz offen: "Er wacht nie richtig auf in der Nacht und meldet sich nur wenn er was trinken will, hat aber immer noch die Augen geschlossen dabei." So müsse die frischgebackene Mama jede Nacht drei Mal aufstehen, um ihren Sohn zu versorgen. Insgesamt sei Nelio aber sehr ruhig – die YouTuberin schwärmte: "Er ist super entspannt. Klar quengelt er, wenn er hungrig ist oder schlafen will. Sonst ist er aber immer wirklich happy und nur am Lachen und Babbeln."

Dagis Follower wollten aber beispielsweise auch wissen, ob sie wegen ihres Sohnemanns im Alltag zurückstecken müsse. Die 27-Jährige erklärte daraufhin: "Ich mache alles genauso weiter wie vorher auch … nur jetzt mit ihm zusammen." Der Beauty zufolge klappe das auch richtig gut.

Instagram / @alinaschessler Eugen Kazakov, Dagi Bee und ihr Baby Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bees Baby Nelio, Februar 2022

dagibee / Instagram Die YouTuberin Dagi Bee und ihr Sohn Nelio im Februar 2022

