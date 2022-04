Iggy Azalea (31) ist stinksauer! Denn der Rapperin wurde bei ihrer Reise mit Sohn Onyx ein Strich durch die Rechnung gemacht. Vor fast zwei Jahren brachte die Australierin ihr Kind zur Welt. Mit dem Vater des Babys Playboi Carti (25) ist sie allerdings nicht mehr zusammen. Daher ist der Alltag als alleinerziehende Mutter für die Musikerin nicht immer leicht, vor allem in einer Situation wie dieser: Iggy Azalea wurde mit ihrem Baby des Fluges verwiesen – und das ohne ihr Gepäck!

Die "Fancy"-Interpretin teilte auf Twitter mit, dass sie mit ihrem einjährigen Sohn am Flughafen von Miami gestrandet sei – und das nachts an einem Wochenende! American Airlines hatte ihre gebuchten Sitzplätze einfach anderweitig vergeben. Für Iggy war jedoch das bereits aufgegebene Gepäck das Hauptproblem, da es ihr nicht mehr ausgehändigt wurde. So schrieb sie wütend: "Ich meine, es ist noch vertretbar, meinen Koffer nicht rauszurücken, aber das Gepäckstück für mein Baby einfach mitzunehmen, ist ziemlich scheiße [...]. Das sind Sachen, die er wirklich braucht."

Das Wohl ihres Kindes liegt der 31-Jährigen sehr am Herzen – das stellte sie schon öfter unter Beweis. Nachdem sie im vergangenen Jahr Bilder von Onyx veröffentlicht hatte, fielen manche Kommentare dazu sehr beleidigend aus. Iggy hatte daraufhin erbost getwittert: "Ihr sollt wissen, dass ich euch persönlich eine reinhauen werde – genauso wie sein Vater."

Instagram / thenewclassic Rapperin Iggy Azalea mit Sohn Onyx

Instagram / thenewclassic Rapperin Iggy Azalea mit Sohn Onyx Kelly

MEGA Iggy Azalea mit ihrem Baby, August 2020

