Was war da los? Bill Murray (71) ist ein richtiger Hollywoodstar – er spielte bereits in etlichen Filmen mit und vor allem seine Rolle in den Ghostbusters-Filmen verhalf ihm zu großem Erfolg. Dort wirkte er zuletzt sogar in der Fortsetzung erneut mit! Jetzt stand ein neues Projekt an, doch die Dreharbeiten wurden nun unterbrochen: Bill soll sich am Set unangemessen verhalten haben!

Wie Deadline berichtete, stand der Schauspieler eigentlich zurzeit für den Film "Being Mortal" vor der Kamera, doch die Dreharbeiten wurden bis auf Weiteres eingestellt. Demnach soll eine Beschwerde wegen Bill eingegangen sein, die nun zu Ermittlungen geführt hat. Die Produktionsfirma des Streifens schrieb der Quelle nach eine E-Mail an alle Mitwirkenden des Films: "Nach Prüfung der Umstände wurde entschieden, dass die Produktion zum jetzigen Zeitpunkt nicht fortgesetzt werden kann."

Zu den genaueren Umständen des Eklats ist bislang nichts weiter bekannt. Eigentlich sollte die Buchverfilmung bereits 2023 in die Kinos kommen. Es ist ebenfalls unklar, ob die Dreharbeiten dafür noch einmal fortgesetzt werden oder ob Bills Rolle eventuell mit einem anderen Schauspieler besetzt wird.

ActionPress Bill Murray, Dan Aykroyd und Harold Ramis in "Ghostbusters"

Getty Images Bill Murray bei der "The Lost City"-Premiere in Hollywood im April 2006

Getty Images Bill Murray, Schauspieler

