Janin Ullmann (40) hat allen Grund zur Freude! Die Moderatorin kämpft im Rahmen der beliebten Castingshow gemeinsam mit ihrem Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (34) um den Titel "Dancing Star 2022" – und dabei macht sie bislang eine besonders gute Figur: Das Duo begeistert die Jury und die Zuschauer von Woche zu Woche aufs Neue. Jetzt legten sie die nächste Top-Performance aufs Parkett: Janin und Zsolt flashten die Jury mit ihrem Quickstep!

In der achten "Let's Dance"-Show gaben Janin und Zsolt einen Quickstep zu "Another Day of Sun" im Stil des Hollywood-Films "La La Land" zum Besten – und damit hauten sie die Juroren Jorge González (54), Motsi Mabuse (41) und Joachim Llambi (57) so richtig aus den Socken! Die Schauspielerin und der Tänzer durften sich über die Höchstpunktzahl freuen – sie bekamen von allen drei Juroren zehn Punkte. "Du hast geleuchtet! Du kriegst heute die zehn Punkte!", schwärmte Jorge nach der Performance.

Und auch der sonst so strenge Llambi war von Janins Auftritt so richtig begeistert. "Das war eine super Leistung", betonte der 57-Jährige und zog sein Fazit: "Es ging gut ab, es war alles im Rhythmus – vielen Dank!" Die Schauspielerin freute sich natürlich riesig über die positive Resonanz.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Janin Ullmann, Kandidatin bei "Let's Dance" 2022

Zsolt Sándor Cseke, Janin Ullmann, Timur Ülker und Malika Dzumaev

Daniel Hartwich, Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke

