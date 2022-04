Cristiano Ronaldos (37) Fans stehen ihm bei. Am 18. April teilte die Fußballer eine erschütternde Nachricht mit: Seine Frau Georgina Rodriguez (28) war mit Zwillingen schwanger, doch nur eines ihrer Kinder überlebte. Dieser schreckliche Verlust stürzte die Eltern in eine tiefe Trauer. Kraft geben ihnen in dieser Zeit ihr Neugeborenes und ihre anderen Kinder. Inzwischen ist Cristiano auch wieder auf dem Fußballfeld aktiv. Jetzt rührten ihn die Fans im Stadion mit einer schönen Geste.

Beim Premier-League-Spiel zwischen FC Arsenal gegen Manchester United kam es zu einem berührenden Moment. Nach sieben Minuten applaudierten die Zuschauer im Stadion, um ihre Anteilnahme für den Verlust von Cristianos Baby zu verdeutlichen. Nachdem der FC Arsenal zwei Tore machte, konnte der 37-Jährige selbst den Rückstand halbieren, indem er ein Tor schoss. Dabei zeigte der Sportler vielsagend in Richtung Himmel.

Doch nicht nur Fans, sondern auch Prominente schlossen Cristiano und seine Familie nach dem Tod ihres Babys in ihre Gedanken ein. Beileidsbekundungen bekam er im Netz unter anderem von Alessandra Ambrosio (41), Usain Bolt (35) sowie Fußballlegende Pelé (81). Letzterer schrieb zum Beispiel auf Instagram: "Mein Freund, ich schicke dir meine Gebete und mein Beileid in dieser schwierigen Zeit."

Getty Images Cristiano Ronaldo beim Premier-League-Spiel FC Arsenal gegen Manchester, April 2022

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Familie im April 2022

Getty Images Pelé im April 2018

