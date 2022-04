Azaylia Diamond bleibt auch nach ihrem Tod unvergessen. Am 25. April 2021 machten der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat Ashley Cain (31) und seine mittlerweile Ex-Partnerin Safiyya Vorajee (34) die schreckliche Nachricht publik, dass ihre Tochter den Kampf gegen die Leukämie endgültig verloren hat. Obwohl sich die Eltern einige Monate nach diesem Schicksalsschlag getrennt hatten, halten sie trotzdem weiterhin zusammen. Für Azaylias ersten Todestag hat sich Safiyya auch etwas ganz Besonderes überlegt, um ihrem Kind Tribut zu zollen...

Im Interview mit Mirror ließ die 34-Jährige durchblicken, wie schwer der erste Todestag ihrer Tochter für sie ist. "Wir werden den Tag so besonders und schön wie möglich gestalten", erzählte Safiyya und fügte hinzu: "Wir werden drei Tauben freilassen, die symbolisch für Mama, Papa und Azaylia stehen." Außerdem wolle sich die Familie am Grab der Kleinen versammeln – und dabei für sie beten.

Nach Azaylias Tod hatten die Influencerin und ihr Ex im Netz immer wieder klargemacht, wie schrecklich der Verlust für sie ist. "Ich kämpfe sehr – der Schmerz in meinem Herzen, der Kloß in meinem Hals, die wunden Augen vom Weinen... Ich fühle mich heute erstickt. Ich will nur, dass es vorbei ist", teilte Safiyya ihre Gedanken am Muttertag auf Instagram.

Anzeige

Instagram / miss_safiyya_ Azaylia Diamond, Tochter von Safiyya Vorajee und Ashley Cain

Anzeige

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter Azaylia

Anzeige

Instagram / miss_safiyya_ Safiyya Vorajee mit ihrer Tochter Azaylia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de