Ende März erschütterte eine traurige Nachricht die Musikwelt: Tom Parker (✝33), der Sänger der Band The Wanted, erlag seiner Krebserkrankung – 2020 wurde bei ihm ein Hirntumor diagnostiziert. Am vergangenen Mittwoch fand die Trauerfeier für den Engländer statt, bei dem auch seine ehemaligen Bandmitglieder rührend Abschied nahmen: Sie trugen sogar den Sarg des Verstorbenen. Das war für The-Wanted-Kollege Max George (33) wohl ein sehr bedeutender Moment.

Auf Instagram richtete der 33-Jährige nun einige emotionale Worte an seinen einstigen Wegbegleiter und erinnerte sich an die Trauerfeier zurück. "Dich zu tragen war eine Ehre. Du hast mich in den letzten zwölf Jahren so viele Male getragen. Ich liebe dich, Tom", schrieb er unter eine Reihe von Fotos der Beerdigung. Daneben betonte er, dass er den Sänger nie vergessen werde und dankte ihm dafür, dass er sein Leben besser gemacht habe.

Die Fans waren von den Zeilen des Musikers jedenfalls äußerst gerührt. "Es tut mir sehr leid, Max. Das hast du wunderschön gesagt", "Schöne Worte, Kumpel. Er wird eines Tages mit offenen Armen auf dich warten" und "Tom wäre so stolz auf dich. Er wird immer an deiner Seite sein", schrieben beispielsweise drei User unter den Beitrag.

