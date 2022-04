Sie wollen trotz ihrer Trauer anderen helfen. Wenige Monate nach der Bekanntgabe seiner Krankheit starb Tom Parker (✝33) infolge einer Tumorerkrankung. Der The Wanted-Sänger hinterließ seine Frau und die beiden gemeinsamen Kinder Aurelia und Bodhi. Kurz nach seinem Tod bedankte sich seine Frau Kelsey Parker auf Social Media für all die Liebe und Unterstützung, die sie nach diesem tragischen Verlust erreicht hatten. Dazu bat sie darum, keine Blumen und Geschenke zu kaufen, sondern mit diesem Geld ihrem Spendenaufruf zu folgen.

Wie The Sun berichtet, sind Familie und Freunde des Sängers gerührt davon, dass inzwischen schon über 71.000 Euro zu seinen Ehren gespendet wurden. Das ausgegebene Spendenziel von umgerechnet gut 6.000 Euro sei somit bereits locker übertroffen worden. Damit andere Menschen in Toms Namen Hilfe bekommen können, soll das Geld in gute Zwecke fließen. Die Witwe erklärte: "Wir hätten die letzten zwei Jahre ohne die Hilfe und Unterstützung, die wir erhalten haben, einfach nicht überstehen können, und wenn wir sie anderen zurückgeben können, wäre das die beste Art, Tom zu ehren."

Zahlreiche Fans folgten zudem einer weiteren Aufforderung Kelseys. Sie ermutigte die Fans ihres Mannes, sich auf dem Weg zu ihrer privaten Trauerfeier an der Straße aufzustellen. Wie das Magazin außerdem berichtet, konnten die Fans die Trauermesse live auf vor der Kirche aufgebauten Bildschirmen verfolgen. Auch seine Bandkollegen verabschiedeten sich bei dem letzten Geleit des Musikers in London.

Splash News Fans bei der Trauerfeier von Tom Parker

Getty Images Tom und Kelsey Parker, 2021 in London

ActionPress The Wanted im April 2022

