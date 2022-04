Ende März kam es zu einem traurigen Ereignis: Tom Parker (✝33) verlor den langen Kampf gegen den Krebs – bereits 2020 war bei dem Mitglied der Band The Wanted ein Hirntumor diagnostiziert worden. Mit seinem Tod hinterließ der Sänger ein großes Loch bei seinen Angehörigen und auch in der Musikwelt. Nun fand Toms Beerdigung statt: Seine Bandkollegen verabschiedeten sich rührend von ihrem Wegbegleiter.

Auf aktuellen Fotos sind die übrigen Bandmitglieder während der Trauerfeier zu sehen: Umgeben von Familie und Freunden erwiesen sie ihrem Kollegen die letzte Ehre, während Max George (33) eine Rede hielt, die alle Anwesenden berührte. "Tom war und wird immer ein Bruder für mich und meine Bandkollegen sein. Er hat uns von Anfang an zum Lächeln gebracht. Seine Liebe zur Musik und sein Streben nach Erfolg übertrafen die von jedem von uns", erklärte er Berichten von The Mirror zufolge.

Wie The Mirror weiter schilderte, wurde der Trauerzug von Toms Witwe Kelsey Parker angeführt, die den Musiker 2018 geheiratet hatte. Auf der Trauerkutsche fand sich der Schriftzug "Vater", während an der Vorderseite ein geblümtes Schild mit dem Namen Tom angebracht war. Vor der Kirche, in der die Beerdigung stattfand, standen zudem Blumenarrangements, die die Wörter "Glad You Came" bildeten – den Titel eines erfolgreichen Hits, den die Band 2011 veröffentlicht hatte.

The Wanted im April 2022

Max George, Musiker

Kelsey Parker bei der Trauerfeier von ihrem verstorbenen Mann Tom Parker

