Simone Biles (25) stellt ihr Liebesglück offen zur Schau! Im Februar gab die professionelle Turnerin bekannt, dass sie sich verlobt hat. Ihr Zukünftiger ist der Football-Spieler Jonathan Owens (26). Die Hochzeitsvorbereitungen laufen schon auf Hochtouren – der Olympia-Star hat sogar schon ein Brautkleid gefunden. Die Planungsphase ist wohl eine sehr romantische Zeit für das Paar: In der Öffentlichkeit können Simone und Jonathan kaum die Finger voneinander lassen...

Das beweisen nun aktuelle Paparazzi-Fotos, die die zwei am Rande eines Basketballspiels in Houston zeigen. Eigentlich sollten Simone und Jonathan sich wohl auf das Match der Houston Astros gegen die Los Angeles Angels konzentrieren – doch stattdessen fummelten die beiden ständig aneinander herum und turtelten, was das Zeug hält. Ihr breites Grinsen sprach dabei Bände: Die Olympionikin ist wohl schwer verliebt in ihren zukünftigen Ehemann.

Wie sie bereits auf Instagram verraten hat, wünscht die Braut sich eine Traumhochzeit im ganz großen Stil: Die Trauung soll an einem Strand stattfinden! Simone gab auch einen Hinweis darauf, wohin die Hochzeitsreise gehen könnte: "Wir können die Turks- und Caicosinseln bald von unserer Checkliste streichen."

Splash News ; ActionPress Simone Biles und Jonathan Owens bei einem Basketballspiel in Houston

Splash News ; ActionPress Simone Biles und ihr Verlobter Jonathan Owens

Instagram / simonebiles Jonathan Owens und Simone Biles im November 2021

