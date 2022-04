Welches The Masked Singer-Kostüm holt sich den Sieg? Am heutigen Samstag ist es endlich so weit: Das große Finale der beliebten Rateshow steht an. Insgesamt sechs Kandidaten sind bereits ausgeschieden – und mittlerweile kämpfen noch die Discokugel, der Ork, der Dornteufel und das Zebra um den Pokal. Doch welche Maske soll gewinnen? Die Promiflash-Leser haben schon vor Beginn der Show abgestimmt...

Tatsächlich scheinen sich die Fans schon ziemlich einig zu sein. Aus einer Promiflash-Umfrage (Stand: 23. April 2022, 17:15 Uhr) geht hervor, dass die Zuschauer der Discokugel den Sieg am meisten gönnen! Insgesamt 503 User (38,4 Prozent) stimmten für das Kostüm. Auf dem zweiten Platz sehen die Leser hingegen das Zebra. Die Maske konnte insgesamt 404 Votes ergattern (30,9 Prozent).

Weniger beliebt sind bei den Fans dagegen der Ork und der Dornteufel. Nur 206 (15,7 Prozent) Nutzer glauben, dass Letzterer den Pokal tatsächlich gewinnen wird. Noch weniger Leser rechnen dem Ork gute Chancen aus. Das Kostüm bekam lediglich 196 Stimmen (15,0 Prozent) – und landet damit auf dem letzten Platz.

Getty Images Das Zebra bei "The Masked Singer"

Getty Images Der Dornteufel bei "The Masked Singer"

Getty Images Der Ork bei "The Masked Singer"

