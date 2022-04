War ihm das unangenehm? Bei der zweiten Episode von Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment ging es diesmal ziemlich heiß her: Die Kandidaten konnten bei ihren Dates mal so richtig auf Tuchfühlung gehen. Zwischen Matthias und Ivonne kam es zu einer wilden Knutscherei – dabei fielen sogar die Brüste aus dem Oberteil der Hobby-Domina. Promiflash hat nachgehakt, was Matthias in dem Moment durch den Kopf ging!

Im Interview mit Promiflash schilderte der Marketingmanager, wie er die Situation empfunden hat. "Was hatte ich für ein Kopfkino in diesem Moment. Gedanklich bin ich bestimmt wieder rot geworden. Gott sei Dank hatte ich keine Gabel im Mund", plauderte er amüsiert aus. Auch habe er gedacht, Ivonne solle nächstes Mal ihr Oberteil in der passenden Größe kaufen.

Von dem besonderen Styling der Hausfrau und Mutter hatte der 58-Jährigen jedenfalls auch einen ganz bestimmten Eindruck. "Mit einem Domina-Outfit hatte ich nicht gerechnet, zumal es ja nur ein Hobby sein sollte. Stellt euch mal vor, ich wäre in Badehose gekommen, weil ich gerne schwimme", witzelte er.

Anzeige

Liebe im Sinn – Das Hochzeitsexperiment, Sat.1 Yvonne und Matthias bei "Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment"

Anzeige

Instagram / liebeimsinn Matthias Werner, Reality-TV-Kandidat

Anzeige

Instagram / ivonne_liebe_im_sinn Ivonne, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de