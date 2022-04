Amira Pocher (29) spricht offen über das Thema Eifersucht! Die Moderatorin ist Kandidatin der aktuellen Let's Dance-Staffel und schlägt sich dort sehr gut. An der Seite von Profitänzer Massimo Sinató (41) räumt sie stets super Jurywertungen ab. Dafür trainiert das Duo viel und hart miteinander. Aber dabei lässt die Beauty bewusst nicht zu viel Körperkontakt zu – wodurch ihr Mann Oliver Pocher (44) wohl nicht allzu eifersüchtig sein dürfte. Andersherum hatte es Amira jedoch teilweise gestört, wie nah Olli seiner damaligen Tanzpartnerin Christina Luft (32) gekommen war...

Das gab sie jetzt in ihrem Podcast "Hey Amira" zu. Im Gespräch mit Isabel Edvardsson (39) erinnert sich Amira an den Discofox-Marathon in der zwölften Staffel – und dabei an eine ganz bestimmte Szene: "Wie Olli sich da auf Christina draufgelegt hat, das war für mich eine Nummer zu viel", stellt die 30-Jährige klar. Doch die Umstände hätten ihren Ärger nur verstärkt: Amira war damals schwanger und angeschlagen. "Da lag ich gerade im Krankenhaus und habe mir das ansehen müssen", erzählt die zweifache Mutter. Abschließend müsse sie jedoch zugeben, dass ihr Mann ihr nie einen Grund zur Sorge gegeben habe.

Auch wenn die Pochers kein Problem mit Eifersucht haben, stellt "Let's Dance" ihre Ehe jedoch auf andere Art auf die Probe: Olli und Amira haben durch das ganze Training kaum noch Zeit füreinander! "Wir schauen, dass wir regelmäßig Date-Nights machen. Dass wir auch Dinge unternehmen. Das geht aber wegen 'Let's Dance' gerade nicht, weil ich wirklich fix und fertig bin", offenbarte sie vor ein paar Wochen im RTL-Interview.

Getty Images Oliver Pocher und Christina Luft bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Christina Luft und Oliver Pocher bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Oliver und Amira Pocher bei "Let's Dance" im April 2022

