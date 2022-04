Das Finale von The Masked Singer steht an! Der Dornteufel, das Zebra, der Ork und die Discokugel kämpfen am Samstagabend um den Sieg. Das bedeutet auch, dass die Zuschauer und das Rateteam endlich erfahren, welche Promis sich unter den übrigen Masken verbergen! Aber wer wird Rate-Queen Ruth Moschner (46) und ihrem Kollegen Rea Garvey (48) eigentlich dabei helfen, die Promis zu enttarnen? In den vergangenen Shows waren es Stars wie Nico Santos (29) und Giovanni Zarrella (44). Jetzt wurde endlich der Rategast für das "The Masked Singer"-Finale bekannt gegeben!

Via Instagram verkündete der Sender ProSieben: "Er bringt den nötigen Glamour ins 'The Masked Singer'-Finale! Der einzig wahre Riccardo Simonetti wird am Samstag Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam unterstützen und vielleicht auch den einen oder anderen Promi entlarven." Man kennt die schillernde Frohnatur hauptsächlich als Influencer. Inzwischen ist er aber auch aus dem TV nicht mehr wegzudenken, wo der Autor sich in Talkshows und Co. regelmäßig für die LGBTQ+-Community starkmacht.

In den Kommentaren betonte Riccardo (29) bereits, wie sehr er sich auf die ehrenvolle Aufgabe freue – und auch die "The Masked Singer"-Fans sind begeistert! "So viel steht jetzt fest: Das Finale wird unterhaltsam!", jubelt ein Nutzer. "Ich hätte Riccardo zwar noch lieber unter einem Kostüm gesehen, aber ich freue mich", schrieb ein anderer.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Entertainer

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Influencer

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Autor und Influencer

