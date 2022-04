Das Rätselraten neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu! Heute Abend läuft das große Finale der sechsten The Masked Singer-Staffel. Das bedeutet: Der Dornteufel, die Discokugel, der Ork und das Zebra dürfen noch ein letztes Mal auf der großen Live-Bühne in Köln auftreten – müssen am Ende aber alle ihre Identität preisgeben. Auf die Enthüllung des Dornteufels sind bestimmt viele gespannt: Zu ihm gibt es nämlich eine sehr verbreitete Theorie...

Die Mehrheit der "The Masked Singer"-Zuschauer glaubt, dass sich hier wohl Schauspieler Mark Keller (56) verbirgt! Seine Fans wollen den Bergdoktor-Star anhand seiner Stimme erkannt haben – denn der TV-Darsteller kann ziemlich gut singen! Das stellte er erst vergangene Woche in dem Musik-Event Die Passion unter Beweis. Auch seine Körperstatur und Gesten passen laut seinen Fans zu denen des Dornteufels. Aber stimmen auch die Tipps aus den Hinweisvideos damit überein?

Zum Mitraten zeigt euch Promiflash hier alle Indizien zum Dornteufel!

- Fuchs

- Schild "Free Hugs"

- Totempfahl mit Schild "Schuhe"

- Schild "I love FCB"

- Sonnenaufgang hinter Bergen

- Grammofon mit der Aufschrift "35 BPM"

- Fußball

- Eierkuchen in Form einer Pause-Taste

- Zwei blaue und ein roter Ballon

- "Ich habe die Einsamkeit für mich gewählt. Da wo ich alleine bin, ist es friedlich."

- "Mit meinem Aussehen sorge ich für Aufmerksamkeit für die einzig wahre Botschaft: Frieden!"

- "Endlich wurde ich nicht mehr für mein Äußeres beurteilt."

- "Egal, wie sehr ich mich bemühte, dazuzugehören – meine Dornen ließen mich nicht teilhaben."

- "In der Wüste gab es viele Jahre nur mich und die Natur, doch dann habe ich Freunde gefunden."

- "Kakteen teilen mein dorniges Leid."

- "Meine Leidenschaft für die Musik will ich euch auch nah' bringen, deshalb singt meinen Song!"

- "Mit mir legt sich keiner gerne an. Wer es dennoch tut, verliert."

- "Wer mir begegnet, vergisst mich nie mehr und das ist auch gut so."

- "Hier ist es heiß wie in Teufels Küche."

- "Ich kämpfe wie ein Kapitän auf dem offenen Meer."

- "Lange Zeit wollte ich nicht ich sein. Ich wollte sein wie ihr!"

- "Kleider machen Leute, dachte ich."

- "Dabei habe ich doch extra tanzen gelernt..."

- "Hier ist mein Sonnengruß aus der Wüste."

- "Und heute – Switch – moderiert er sogar!"

