Zu Nicole Kidman (54) pflegt Alexander Skarsgard (45) eine ganz besondere Beziehung. 2017 waren der gebürtige Schwede und die blonde Schönheit erstmals als gewalttätiges Ehepaar in Big Little Lies zu sehen. Für seine schauspielerische Leistung wurde das Duo seinerzeit sogar mit Golden Globes und Emmy Awards ausgezeichnet. In Robert Eggers neuem Actionfilm "The Northman" sind die beiden Hollywood-Stars nun erneut gemeinsam auf der Leinwand zu sehen. Nun verriet Alexander, wie das Wiedersehen mit Nicole bei den Dreharbeiten für ihn war.

Bei der Los-Angeles-Premiere des rund zweieinhalbstündigen Streifens sprach Stellan Skarsgards (70) ältester Sohn mit Vanity Fair über die starke Bindung und das Vertrauen, das er während der gemeinsamen Zeit am "Big Little Lies"-Set zu der 54-Jährigen aufgebaut habe. "Es gibt wirklich niemanden, mit dem ich mich lieber in diese dunklen Gefilde begeben würde als mit Nicole", begann der 45-Jährige zu erzählen. Über die Jahre sei Nicole zu einer guten Freundin geworden, weshalb er es als großartig empfand, mit ihr an dem neuen Projekt zu arbeiten. "Nicole und ich haben eine andere dunkle, verdrehte, dysfunktionale Beziehung", erzählte Alexander lachend.

Auch die Keith Urbans (54) Frau schien vom Wiedersehen mit ihrem Co-Star begeistert zu sein. "Während 'Big Little Lies' haben wir ein enormes Maß an Vertrauen und Respekt füreinander aufgebaut", versicherte die Oscar-Preisträgerin. Nicole und Alexander hätten sich sehr verbunden gefühlt und sich gegenseitig nahezu beschützt.

Anzeige

Getty Images Alexander Skarsgard und Nicole Kidman bei der "The Northman"-Premiere im April 2022

Anzeige

Getty Images Alexander Skarsgard und Nicole Kidman, "Big Little Lies"-Darsteller

Anzeige

Getty Images Alexander Skarsgard, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de