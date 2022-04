Jeanette Biedermann (42) musste in den vergangenen Wochen ein großes Geheimnis bewahren! Seit Ausstrahlung des The Masked Singer-Finales am Samstag ist endlich bekannt, dass sich tatsächlich die Musikerin höchstpersönlich unter dem Kostüm der Discokugel versteckt hatte. Sie landete in der beliebten Rateshow auf dem dritten Platz. Mit Promiflash sprach Jeanette nach ihrem Exit noch einmal über die Sendung: Welche Personen wussten von ihrer Teilnahme an dem Format?

Im Promiflash-Interview stellte die Anna und die Liebe-Darstellerin klar, dass es für sie gar nicht schwer war, ihr kleines Geheimnis nicht auszuplaudern. "Ehrlich gesagt bin ich so ein bisschen wortkarg gegenüber meinen Leuten geworden", gab die Sängerin ehrlich zu. Ihren Ehemann habe sie aber eingeweiht. "Wir haben es uns auch zusammen zur Aufgabe gemacht, alles aus der Discokugel herauszuholen, weil die natürlich von den Bewegungen her nicht so viel kann", führte Jeanette weiter aus.

Ihre Mutter Marion habe ebenfalls schon während der Dreharbeiten von ihrer Teilnahme erfahren. "Meine Mama habe ich eingeweiht, das musste ich einfach. Ich kann meine Mama nicht anlügen. Das geht einfach aufs Verrecken nicht", erklärte die 42-Jährige lachend. Außerdem habe sie ihrer Mutter keine Sorgen bereiten wollen – und ihr deshalb davon erzählt.

Getty Images Die Discokugel bei "The Masked Singer"

Getty Images Jeanette Biedermann, "Anna und die Liebe"-Star

Getty Images Jeanette Biedermann und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

