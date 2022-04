Da hat sich bei einigen optisch aber ganz schön viel getan! Die Let's Dance-Profitänzer sind inzwischen selbst zu Stars geworden. Zuschauer bangen Staffel für Staffel, dass ihre Lieblinge einen Promi an die Seite gestellt bekommen, mit dem sie möglichst weit in der beliebten Tanzsendung kommen werden. Kein Wunder: Denn heute haben die Profitänzer zahlreiche eigene Fans, die sie teilweise schon seit Jahren begleiten. Promiflash blickt mit euch auf die Anfänge von Christian Polanc (43) und Co. bei "Let's Dance" zurück. Einige Tänzer haben eine große optische Verwandlung durchgemacht!

Christian Polanc ist das absolute "Let's Dance"-Urgestein. Insgesamt 14 Mal war der 43-Jährige in der Show dabei. Den Anfang machte er im Jahr 2007. Da war er mit 29 Jahren noch ein junger Kerl – und das sieht man ihm auch an! Isabel Edvardsson (39) trat im Jahr 2006 als Profitänzerin von Wayne Carpendale (45) erstmals in Erscheinung. Mit 24 Jahren begann die TV-Karriere der gebürtigen Schwedin. Damals trug sie noch ganz ausgefallene Haar-Looks, wie die Fotos beweisen.

Auch Massimo Sinató (41) änderte seinen Look etwas im Vergleich zu heute. Vor zwölf Jahren fegte er erstmals mit Sophia Thomalla (32) übers Tanzparkett und belegte mit der Moderatorin direkt den ersten Platz. Die Profitänzer Kathrin Menzinger (33) und Vadim Garbuzov (34) waren bis 2015 noch ein Paar. Heute sieht man: Auch die beiden haben sich optisch ganz schön verändert, obwohl Kathrin ihre schöne blonde Mähne behalten hat. Ekaterina Leonova (35) hatte im Jahr 2013 erstmals das Vergnügen, bei "Let's Dance" tanzen zu dürfen. Auch damals haute sie die Zuschauer bereits mit ihrer schönen Erscheinung um. Gemeinsam mit Paul Janke (40) erreichte sie den dritten Platz.

Was nur eingefleischte "Let's Dance"-Fans wissen: Motsi Mabuse (41) sitzt erst seit 2011 in der Jury der Tanzshow. Zuvor nahm sie als Profitänzerin an der Show teil. Und auch bei ihr sieht man: Motsi hat heute einen anderen Look angenommen. Stöbert die Bilder durch und entscheidet in der Umfrage, welcher "Let's Dance"-Star hat die größte optische Verwandlung in den letzten Jahren durchgemacht!

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Hillu Schwetje und Christian Polanc in Hannover, 2010

Anzeige

Getty Images Sylvie Meis und Christian Polanc

Anzeige

Getty Images Wayne Carpendale und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance" im Jahr 2006

Getty Images Isabel Edvardsson und Wayne Carpendale, April 2006

Getty Images Sophia Thomalla und Massimo Sinató im Jahr 2010

Getty Images Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov in Wien, 2014

Getty Images Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov

Getty Images Paul Janke und Ekaterina Leonova in Hamburg, 2013

Getty Images Motsi Mabuse und Rolf Schneider bei "Let's Dance" im Jahr 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de