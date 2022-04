Schon wieder zwei neue Charaktere! Derzeit läuft die 18. Staffel der Ärzteserie Grey's Anatomy. Wöchentlich erscheint eine neue Folge auf ProSieben beziehungsweise Disney+. Und die Geschichte rund um Meredith Grey (Ellen Pompeo, 52) ist lange noch nicht zu Ende erzählt, denn bereits vor dem aktuellen Staffelfinale wurde bekannt gegeben, dass die Erfolgsserie in die 19. Runde gehen wird. Doch vorher tauchen nochmal zwei neue Gesichter auf.

Bianca Alexa Santos und Cedric Sanders werden in der 18. Staffel ein Ehepaar darstellen. Wie Just Jared berichtete, wird Cedric einen hingebungsvollen Ehemann und werdenden Vater verkörpern. Er leidet an einer langjährigen schweren Krankheit, deren Verlauf immer ernster wird. Bianca (31) wird seine Frau spielen. Sie versucht, trotz der sich zuspitzenden Situation, ihrem ungeborenen Baby zuliebe ruhig zu bleiben, während sie ihren Partner in seiner Krankheit unterstützt. Das Pärchen wird vermutlich in drei Folgen zu sehen sein.

Biancas Gesicht dürften einigen eingefleischten Fans bereits aus Serien wie "The Fosters" oder der MTV-Sitcom "Happyland" bekannt sein. Zudem wurde sie 2015 für ihre Nebenrolle in dem Film "DUFF – Hast du keine, bist du eine" für einen Imagen Award nominiert. Cedric hingegen ist bekannt für Filme wie "The Social Network", "Das 10 Gebote Movie" oder "Ambulance". Jetzt fügen die beiden zu ihrer Vita noch die erfolgreiche Ärzteserie hinzu.

Anzeige

ABC/Mike Rosenthal Ellen Pompeo als Meredith Grey in "Grey's Anatomy"

Anzeige

Getty Images Bianca A. Santos, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Der Schauspieler Cedric Sanders

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de