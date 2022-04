Sissi Hofbauer steht zu ihrer Entscheidung. In der vergangenen Folge von Kampf der Realitystars durfte die TV-Bekanntheit zusammen mit den anderen beiden Neuzugängen Enrico Elia und Mike Cees entscheiden, welcher Kandidat das Format verlassen muss. Das Trio einigte sich auf Tessa Bergmeier. Doch da Mauro Corradino (51) bereits zu Beginn der Folge freiwillig aus der Sala ausgezogen war, entschied der Sender, dass die Entscheidung nur ein Warnschuss für das Model ist. Im Promiflash-Interview verriet Sissi, ob sie sich vor Tessas Reaktion fürchtete.

"Wer die ersten beiden Folgen gesehen hat, weiß, wie aufbrausend Tessa von jetzt auf gleich werden kann. Angst vor einer Konfrontation hatte ich trotzdem nicht", stellte die 26-Jährige im Promiflash-Interview klar. Die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin habe kein Problem damit, laut auszusprechen, was sie denkt und stehe auch zu dem, was sie sagt. "Trotzdem dachte ich mir: 'Na klasse, jetzt geht das Drama weiter.'", gestand Sissi.

Aber warum entschied sich die Blondine dafür, die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin rauszuwählen? "Mit Tessa war es von Sekunde eins an schwierig. Ich habe viele Situationen mitbekommen, in denen sie [...] unnötig Streit und Diskussionen angefangen hat", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit. Da sie darauf keine Lust hatte, habe sie die 32-Jährige gewählt.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

