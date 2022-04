Katie Price (43) verkauft ihre Klamotten. 2019 wurde bekannt, dass das Model bankrott ist. Bis zu 900.000 Euro Schulden soll die 43-Jährige insgesamt angehäuft haben. Seitdem arbeitet sie daran, ihre Schuld zu begleichen. Zuletzt probierte sich Katie auf der Bezahlplattform OnlyFans aus und wollte sogar Oben-ohne-Bilder verkaufen. Nebenbei scheint sie nun eine weitere Einnahmequelle entdeckt zu haben: ihre getragenen Anziehsachen.

Auf der Plattform Depop preist Katie von Hosen über Pullover und Trainingsanzüge bis hin zu Schuhen alles Mögliche an. Unter anderem sind zwei Paar getragene Louboutin-High-Heels in ihrer Liste zu finden, für die sie über 400 Euro verlangt. Dabei haben sowohl das weiße als auch das rote Paar braune Flecken und sehen sehr abgetragen aus. Man sieht den Schuhen auf jeden Fall an, dass sie Katie in einigen wilden Partynächten (mehr oder weniger) Halt geboten haben.

Aber immerhin ist das Model ehrlich. In der Beschreibung hält sie fest: "Getragen mit Flecken." Trotzdem haben die Heels bis jetzt noch keinen Abnehmer gefunden, im Gegensatz zu 2275 anderen Kleidungsstücken, denn so viele hat Katie bereits an den Mann (und die Frau) gebracht und ist damit der Begleichung ihrer Schulden sicher einen Schritt näher.

Instagram / katieprice Katie Price, April 2021

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Instagram / katieprice Katie Price, Model

