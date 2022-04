Bastian Bielendorfer (37) trotzt dem Shitstorm! Der Autor ist aktuell wegen seiner Teilnahme an Let's Dance in aller Munde. Obwohl der Unterhaltungsfaktor des Comedians groß ist, fordern einige: Bastian muss raus aus der Show. Es sei ungerecht, dass er mit einer vergleichsweise schlechten Leistung Woche für Woche mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (35) weiterkommt. Um ihm das deutlich zu machen, gehen einige Zuschauer sogar unter die Gürtellinie. Jetzt äußerte sich Bastian zu der Kritik.

"Ich freue mich wahnsinnig über positives Feedback, aber auch über das negative", stellte der Komiker auf Instagram klar. Warum? "Weil es so unfassbar hohl ist!", erklärte Bastian. "Es ist Teil des Spiels. Ich bin eine öffentliche Person. Jeder kann mich kritisieren, wie er möchte", weiß der 37-Jährige. Am Ende sei "Let's Dance" jedoch eine Unterhaltungssendung, in der in Kostümen getanzt wird.

Daher lasse Bastian es sich auch nicht nehmen, mal humorvoll auf ihm zugetragene fiese Sprüche zu reagieren. Er stelle sich dann vor, wie "eine aufgepeitschte Marianne" in ihrem Wohnzimmer sitzt und "hasserfüllt auf ihrem Windows95-Laptop irgendwelche Zeilen über mich tippt". Daher amüsiere er sich immer köstlich darüber, seinen Hatern Paroli zu bieten.

