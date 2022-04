Leni Klum (17) scheint ihre Liebe nicht länger verstecken zu wollen. Seit etwas mehr als zwei Jahren ist die gebürtige New Yorkerin nun schon mit Aris Rachevsky glücklich. Ihre Beziehung hält die Beauty jedoch größtenteils aus dem Rampenlicht heraus. Doch in letzter Zeit erfreut das Model seine Fans immer häufiger mit gemeinsamen Bildern mit seinem Schatz. Bei einem Konzert turtelte Leni nun auch in aller Öffentlichkeit mit ihrem Freund Aris herum.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die brünette Beauty nun einige Eindrücke, die sie gemeinsam mit ihrem Liebsten bei einem Konzert des australischen DJs Flume auf dem Coachella-Festival zeigen. Augenscheinlich schien sich das Paar auch bestens zu amüsieren. In ihrer Story postete die 17-Jährige beispielsweise einen Clip, in dem sie die Finger nicht von dem Eishockeyspieler lassen kann. Verliebt blicken sich Leni und Aris in die Augen, während sie inbrünstig mitsingen. Anschließend drückt der US-Amerikaner seiner Herzdame noch einen dicken Kuss auf die Lippen, den Leni lächelnd erwidert.

Auch in ihrem Feed teilte die Tochter von Heidi Klum (48) einen Schnappschuss vom Konzert. "An der Spitze der Welt", schrieb sie zu der Aufnahme, auf der sie auf den Schultern ihres Freundes sitzt. Auch bei den Fans kam das Foto supergut an. "Ihr seht wundervoll aus. Schön zu sehen, wie glücklich du bist" oder "Ich freue mich so für dich", lauteten nur einige begeisterte Kommentare der Fans.

Instagram / leniklum Aris Rachevsky und Leni Klum, März 2022

Instagram / leniklum Leni Klum und Aris Rachevsky im April 2022

Instagram / leniklum Leni Klum mit ihrem Freund Aris Rachevsky im Januar 2022

