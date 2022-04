Bei Leni Klum (17) läuft es richtig gut! Seitdem sie 2020 ihren Durchbruch als Model feierte, konnte die gebürtige New Yorkerin bereits einige angesagte Jobs an Land ziehen. Und auch in privater Hinsicht hat sie offenbar Erfolg: Sie ist glücklich an Aris Rachevsky vergeben – doch Fans bekommen eher selten Pärchenbilder zu Gesicht. Da dürfte die Freude umso größer sein: Leni teilte einen niedlichen Schnappschuss mit ihrem Freund!

Via Instagram postete die 17-Jährige das süße Foto, auf dem sie bequem auf dem Schoß ihres Liebsten Platz nimmt. Aris drückt ihr einen dicken Schmatzer auf die Wange, während sich beide im Cockpit eines Autos befinden. "Mein Ausflugskumpel", schrieb Leni unter die niedliche Momentaufnahme. Die Follower schienen ganz angetan von dem Bild zu sein und kommentierten euphorisch.

Auch in ihrer Instagram-Story hatte die Tochter von Heidi Klum (48) zeitgleich ein entzückendes Foto mit ihrem Herzbuben geteilt. Darauf schaut sie ganz verliebt zu ihrem Partner hoch, während dieser hinter ihr steht und liebevoll ihren Kopf in seinen Händen hält. Auf dem Shirt der Influencerin ist zudem das Gesicht ihres Adoptivvaters Seal (59) zu sehen.

Getty Images Leni Klum, Model

Instagram / leniklum Aris Rachevsky und Leni Klum, März 2022

Instagram / leniklum Aris Rachevsky und Leni Klum, 2022

