Bella Hadid (25) genießt ein paar entspannte Stunden mit ihrem Liebsten! Seit rund einem halben Jahr gehen das Model und Marc Kalmann gemeinsam durchs Leben. Erst vor wenigen Wochen genossen die beiden Turteltauben einen romantischen Trip nach Rom. Mittlerweile sind sie zwar wieder zurück in den Staaten – aber weiterhin unzertrennlich: Jetzt wurden Bella und Marc gemeinsam in New York City gesichtet!

Paparazzi entdeckten das Pärchen am vergangenen Sonntag bei einem Spaziergang durch die Metropole. Für den Ausflug entschieden sich Bella und Marc für ein total lässiges Outfit: Während die Beauty sich für eine weite Jeans, Sneaker und ein kurzes Shirt bauchfrei nach draußen wagte, setzte ihr Partner auf einen mindestens genauso sportlichen Look. Neben seiner Baggy-Jeans trug Marc ein weiteres Adidas-Shirt samt Cap. Auch Sonnenbrillen durften bei dem Duo nicht fehlen.

Offenbar waren Bella und ihr Schatz auf dem Weg zu einem Restaurant – und dabei waren die beiden nicht allein. Auch Bellas Bruder Anwar Hadid war mit von der Partie. Das Male-Model schloss sich dem Paar an und begleitete es zum Dinner. Dabei entschied sich der 22-Jährige für eine grüne Hose und einen luftigen Cardigan.

ActionPress Bella Hadid, Model

Getty Images Bella Hadid im März 2022 in New York City

ActionPress Anwar Hadid, Bruder von Bella Hadid

