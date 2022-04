Am heutigen Abend haben wieder zahlreiche Promis und Profis für Let's Dance die Tanzschuhe ausgepackt! Die verbleibenden sieben Paare gaben sich auch in der achten Show wieder große Mühe, um die Juroren Jorge González (54), Motsi Mabuse (41) und Joachim Llambi (57) mit ihrer Leistung zu beeindrucken. Doch für ein Paar reichte es am Ende nicht für den Einzug in die nächste Runde: Für dieses Tanzduo ist der Traum vom Titel "Dancing Star 2022" jetzt geplatzt!

Nach sieben spannenden Paartänzen und dem stimmungsvollen Discofox-Marathon stand bei "Let's Dance" jetzt wieder die gefürchtete Entscheidung an. Die Moderatoren Victoria Swarovski (28) und Daniel Hartwich (43) verkündeten das Ergebnis des Votings. "Wir müssen uns von Mike und Christina verabschieden", gab Victoria bekannt. Für Mike Singer (22) und Christina Luft (32) ist die Reise bei "Let's Dance" somit also nach Show acht vorbei.

Auch für Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34) war es eine knappe Kiste! Die beiden mussten gemeinsam mit Mike und Christina bis zum Ende zittern. Letztendlich bekam das Duo aber doch noch eine Chance. Habt ihr damit gerechnet, dass Mike und Christina "Let's Dance" verlassen müssen? Stimmt ab!

