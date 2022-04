Euphoria-Fans aufgepasst! Voraussichtlich im nächsten Frühjahr ist es so weit und die Fortsetzung der amerikanischen Erfolgsserie mit Zendaya (25), Sydney Sweeney (24) und Co. geht weiter. Das spannende Ende in Staffel zwei macht Lust auf mehr und lässt die Fans nur vermuten, wie es in der Fortsetzung weitergehen könnte. Nun äußert sich Jacob Elordi (24), der die Rolle des Nate spielt, erstmals zum möglichen Verlauf der "Euphoria"-Fortsetzung.

Trotz der offiziellen Bestätigung einer dritten Staffel der Erfolgsserie sind bis jetzt nur wenige Details bekannt. Nun gab Jacob gegenüber Deadline seine erste Einschätzung ab, was er von der Verkündung der neuen Staffel hält : "Ich vertraue Sam Levinson und er ist ein bisschen ein verrücktes Genie, also wo auch immer er es hinführt, ich bin froh, mitzukommen." Der Kissing Booth-Hottie beteuerte, dass die Vorstellungen des Produzenten Sam meist unberechenbar sind, betonte aber auch wie froh er sei, dass es überhaupt mit der Serie weitergeht.

In der letzten Staffel wird der sonst so toughe Nate plötzlich zum nachdenklichen und reumütigen Jungen. Nach den Auseinandersetzungen mit seinem Vater und der Liebesbeziehung zu Cassie (Sydney Sweeney) in Staffel zwei hofft der Australier aber auf Veränderungen in der Fortsetzung: "Meine einzige Hoffnung ist, dass ich vielleicht nicht mehr schweigend einen Highschool-Flur hinuntergehen muss."

Anzeige

OConnor / AFF-USA.com / MEGA Jacob Elordi, Schauspieler

Anzeige

Instagram / maudeapatow Der "Euphoria"-Cast auf der Premiere im Januar 2022

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi bei der "Euphoria"-Premiere im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de