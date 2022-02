Euphoria-Fans müssen sich auf ein krasses Ende einstellen! 2019 flimmerte die US-amerikanische Serie erstmals weltweit über die Bildschirme. In diesem Jahr ging der TV-Hit in die zweite Runde. Mehr und mehr spitzte sich die Geschichte um Rue (Zendaya Coleman, 25) und ihre Freunde zu. Auf der "Euphoria-High" ging es bisher ordentlich zur Sache – auch beim großen Finale! Denn die zweite Staffel endet in einem regelrechten Albtraum!

Achtung, Spoiler! Alle unwissenden Fans: Ab hier – Augen zu!

In der letzten Folge überschlagen sich die Ereignisse! Der große Tag für Lexi (Maude Apatow, 24) ist endlich gekommen – ihr Theaterstück feiert Premiere. Doch alles kommt anders! Denn die Aufführung entwickelt sich zum realen Ernstfall. Nachdem sich Nate (Jacob Elordi, 24) von Cassie (Sydney Sweeney, 24) getrennt hat, dreht diese komplett durch. Auf der Bühne attackiert sie ihre Schwester Lexi und beschimpft sie auf das Übelste.

Zudem setzt Nate den finalen Teil seiner Rache gegen seinen Vater Cal (Eric Dane, 49) um und bringt ihn hinter Gitter. Der Familienvater führte über die Jahre hinweg ein Doppelleben. Cal hatte nämlich gewaltsamen Sex mit Minderjährigen gehabt und sich dabei gefilmt. Nate fand die Aufnahmen als Kind und war seitdem schwer traumatisiert.

Am schlimmsten trifft es jedoch Fezco (Angus Cloud)! Der Dealer wird es nicht zur langersehnten Premiere von Lexis Schauspiel schaffen! Stattdessen muss er in seinen eigenen vier Wänden ein Blutbad mit ansehen. Sein Bruder Ashtray (Javon Walton) bringt im Eifer des Gefechtes Custer, einen angeblichen Drogendealer, um. Denn wie sich rausstellt, arbeitet Custer mit der Polizei zusammen und soll Fezco und Ashtray ausliefern. Doch sein Tod kann Schlimmeres nicht verhindern! Stattdessen stürmt die Polizei das Haus von Fezco und erschießt vor dessen Augen seinen kleinen Bruder...

