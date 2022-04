Die kleine Dream (5) wird richtig absahnen! Als Tochter von Blac Chyna (33) und Rob Kardashian (35) wächst sie in der Öffentlichkeit auf. Obwohl sich ihre Eltern vor einigen Jahren getrennt haben, kümmern sie sich gemeinsam um das Mädchen. Besonders gern zeigt sich die Kleine mit ihren Cousinen und Cousins aus der Keeping up with the Kardashians-Familie. Nun wird sie bald aber auch in einer Werbung zu sehen sein: Dream wird in einem Amazon-Werbeclip auftreten und damit 50.000 Dollar verdienen!

Die Kardashian-Fans sind laut The Sun geschockt: Ein fünfjähriges Kind soll mit nur einem Werbespot mehr verdienen als die meisten US-Bürger im Jahr! Für diesen Dreh wird Dream nämlich stolze 50.000 Dollar – also umgerechnet 46.000 Euro – einnehmen. Doch das Ganze kam nur dank Oma Kris Jenner (66) zustande, denn auch sie stimmte dem Dreh letztendlich zu! Sie wird in dem Video gemeinsam mit ihrer Enkelin zu sehen sein.

Leider wurde die Neuigkeit bei einem weniger erfreulichen Ereignis bekannt gegeben: Dreams Mama Blac Chyna klagt den Kardashian-Jenner-Clan dafür an, dass dieser ihre Karriere zerstört und sie finanziell ruiniert haben sollen. Der Kardashian-Anwalt nutzte nun aber den Werbeclip als Gegenargument: Mit den Einnahmen des Mädchens habe Kris angeblich Blac Chyna etwas Gutes getan und ihre Taschen wieder aufgefüllt.

Instagram/robkardashianofficial Dream Kardashian im April 2022

Instagram / krisjenner Kris Jenner (rechts) mit ihrer Enkelin Dream Renee Kardashian

Instagram / blacchyna Blac Chyna

