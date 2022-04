Stacey Solomon (32) wollte ihre Fans daran teilhaben lassen! Die britische TV-Bekanntheit zeigt ihrer Community auf Social Media fast ihr ganzes Leben: Egal, ob es die Geburten ihrer Kinder sind, der Alltag als Mutter oder auch ihr Liebesleben mit Joe Swash – die Beauty hat fast immer die Kamera bereit. Nun auch bei diesem emotionalen Moment: Stacey probierte Hochzeitskleider an – und ihre Follower konnten quasi live dabei sein!

In wenigen Monaten wollen sie und Joe vor den Traualtar treten – dafür muss aber noch das perfekte Kleid her. Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie nun eine kleine Bilderreihe von sich und ihrer Brautkleidanprobe. Stacey habe keine große Sache daraus machen wollen, also probierte sie die Dresses zu Hause an – doch dann wurde sie ziemlich emotional: "Ich habe jede Sekunde geliebt, sie anzuziehen, mir vorzustellen, Joe das erste Mal zu sehen", schrieb sie dazu.

Bei keinem der Kleider, die sie zeigte, handelt es sich um Staceys finale Entscheidung. Trotzdem hat sie ihren Liebsten vorerst für ihre Beiträge blockiert, um die Überraschung nicht kaputtzumachen. Ihren Fans wollte sie aber wohl schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Mann Joe Swash, ihrem Sohn Rex und Baby Rose, Oktober 2021

staceysolomon / Instagram Die Sängerin Stacey Solomon und Tochter Rose im Januar 2022

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Partner Joe

