Kim Kardashian (41) baut ihr Imperium in den sozialen Medien weiter aus! Die Keeping up with the Kardashians-Beauty ist eine der erfolgreichsten Influencerinnen auf Instagram: Auf der Fotoplattform verfolgen über 305 Millionen Fans die Posts der Unternehmerin. Seit einiger Zeit betreibt sie gemeinsam mit ihrer Tochter North West (8) auch auf TikTok ein Profil – doch jetzt macht die Familienmutter ihr eigenes Ding: Kim hat nun einen TikTok-Account nur für sich!

"Hey Leute", meldete sich Kim jetzt auf ihrem eigenen TikTok-Profil zu Wort. Die 41-Jährige postete bislang ein kurzes Video, in dem zunächst der Make-up-Artist Mario Dedivanovic und der Friseur Chris Appleton (38) gemeinsam posieren. Im Anschluss präsentiert das Model sein aufwendiges Styling. Auch wenn Kim bis jetzt nur wenig Content lieferte, konnte sie in kürzester Zeit superviele Follower generieren: Auf der Videoplattform folgen ihr schon sage und schreibe drei Millionen Fans.

Nachdem die User Kims neues Profil entdeckt haben, waren sie ganz aus dem Häuschen! In der Kommentarspalte hießen sie ihr Idol auf der Social-Media-Plattform herzlich willkommen. "Juhu, ich freue mich so dich zu sehen", "Die Queen ist auch endlich da" oder auch "Endlich", kommentierten beispielsweise drei Bewunderer den Clip der Beauty.

Kim Kardashian und North West im Mai 2021

Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Kim Kardashian, Reality-TV-Star

