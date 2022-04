Lisa Marie Straube lässt ihre Kritiker jetzt ganz schön dumm dastehen. Auf ihrem Social-Media-Account begeistert die Hobby-Tischtennisspielerin regelmäßig ihre Abonnenten. Doch die Beauty mit türkischen Wurzeln muss auch immer wieder Kritik einstecken. Besonders an ihrer voluminösen Oberweite scheinen sich viele User zu stören. Doch nun setzte sich der Web-Star erneut zur Wehr: Lisa Marie führte einen ihrer Hater jetzt ordentlich vor.

Unter einem ihrer Instagram-Beiträge musste sich die Netzpersönlichkeit ganz schön was gefallen lassen. Ein Hater schien von dem vollbusigen Schnappschuss der dunkelhaarigen Beauty nämlich nicht begeistert zu sein. Spöttisch schrieb er: "Dein Vater ist bestimmt stolz auf dich". Diesen negativ-sarkastischen Kommentar wollte der Web-Star jedoch nicht auf sich sitzen lassen. "Was sagst du dazu?", antwortete Lisa Marie kurzerhand und vertagte ihren Vater. Nicht einmal zehn Minuten später brachte der dann auch glatt seine volle Unterstützung zum Ausdruck. "Tolles Bild! Bin megastolz auf dich", schrieb er unter der Aufnahme.

Erst vergangene Woche hatte sich die Influencerin bereits gegen einen anderen Kritiker zur Wehr gesetzt. Unter einem Schnappschuss, auf dem Lisa Maries Oberweite sehr präsent in einem Bikini zu sehen war, ätzte ein Nutzer: "Erst schreiben: 'Mir ist die Oberweite unangenehm', aber dann eine Nahaufnahme". Daraufhin machte ihm die Dortmunderin eine deutliche Ansage. "Mir war meine Oberweite in der Jugend unangenehm und das ist auch der Grund, warum ich jetzt dazu stehe. Wenn es dich stört, schau es dir nicht an", erklärte sie nachdrücklich.

Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube im April 2022

Anzeige

Instagram / bomberstraube Lisa Marie Straube und ihr Vater Frank

Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Straube, Bloggerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de