Nun ist es also offiziell! Schon vor wenigen Tagen brachte Vicky Pattison (34) die Gerüchteküche zum Brodeln. Seit zwei Jahren geht die Geordie Shore-Bekanntheit nun schon mit dem ehemaligen The Only Way Is Essex-Darsteller Ercan Ramadan durchs Leben. Mit einem Social-Media-Beitrag erregte sie bereits den Verdacht, mit ihrem Partner den nächsten Schritt gegangen sein – und tatsächlich: Vicky und Ercan haben sich verlobt!

Diese süßen Neuigkeiten aus ihrem Liebesleben bestätigte die 34-Jährige nun via Instagram. Am vergangenen Freitag hatte Vicky einen besonders romantischen Heiratsantrag angenommen: Vor einer traumhaften Kulisse direkt am Stand in Dubai hatte Ercan um die Hand der Britin angehalten. "Ich wähle dich und ich werde dich immer wieder wählen, ohne Pause, ohne Zweifel, in einem Herzschlag. Du wirst es immer sein", schwärmte die baldige Braut zu einem Foto, auf dem ihr künftiger Ehemann bei seinem Kniefall zu sehen ist.

In der Kommentarspalte freuten sich zahlreiche Promi-Kollegen mit den frisch Verlobten. "Oh mein Gott! Glückwunsch!", jubelte unter anderem UK-Love Island-Star Chloe Crowhurst. Auch Reality-TV-Star Maura Higgins und Influencerin Lottie Tomlinson (23) reihten sich in die Gratulanten ein.

Instagram / vickypattison Vicky Pattisons Verlobungsring

Instagram / vickypattison Vicky Pattison mit ihrem Freund Ercan Ramadan, Februar 2022

Getty Images Vicky Pattison und Ercan Ramadan bei den Pride Of Britain Awards 2021

