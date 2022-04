Mit seinen Kindern kann Alec Baldwin (64) allen Kummer und all seine Sorgen vergessen. Der Schauspieler hat schwere Monate hinter sich: Im vergangenen Jahr löste sich ein tödlicher Schuss aus einer Requisitenwaffe, die er am Filmset bedient hatte. Unter anderem musste er sich auch vor Gericht dafür rechtfertigen. Wer ihn in dieser Zeit aber immer unterstützt hat: seine Frau Hilaria (38) und die gemeinsamen Kinder. Jetzt betonte der Filmstar, dass er nicht glücklicher und dankbarer für seine Familie sein könnte.

Auf dem Instagram-Profil seiner Frau können die Fans einen besonders süßen Schnappschuss des US-Amerikaners und seiner jüngsten Tochter bestaunen. Das Papa-Tochter-Gespann spaziert am Strand entlang. Die kleine Carmen hält einen Finger ihres Elternteils mit ihrer Mini-Hand umschlossen und strahlt es überglücklich an. Auch Alec, der barfuß im Sand steht, hat ein Lächeln auf den Lippen und scheint ziemlich stolz zu sein, dass das Kleinkind schon stabil auf beiden Beinen steht. "Wer ist glücklicher als ich?", schrieb der 64-Jährige unter dem Beitrag.

Während Carmen langsam aber sicher heranwächst, ist bei den Baldwins aber schon wieder der nächste Nachwuchs unterwegs. In wenigen Monaten bekommen die Kids Unterstützung in ihrer Rasselbande – denn Hilaria ist wieder schwanger. Die Brünette präsentierte bereits megaglücklich ihren wachsenden Babybauch. "Er fängt an zu platzen", witzelte sie.

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im April 2022

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit all ihren Kindern

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin im April 2022

