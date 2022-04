Prinzessin Beatrice (33) und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi (38) statten den schwedischen Royals einen Besuch ab. 2020 traten die britische Adelige und ihr Liebster vor den Traualtar. Ein Jahr später brachte die Prinzessin ihren ersten Nachwuchs auf die Welt. Anlässlich einer Versammlung zur Unterstützung von Legasthenikern trat das Paar nun seine erste gemeinsame Reise nach Schweden an, um sich mit Prinz Carl Philip von Schweden (42) und Prinzessin Sofia (37) zu treffen.

Auf Instagram teilte das schwedische Königshaus nun einen Schnappschuss des Zusammentreffens der beiden royalen Familien. "Ein besonderes Dankeschön an Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice, die sich seit Langem für die Belange von Legasthenikern einsetzt, und an ihren Ehemann Edoardo für ihre Teilnahme", schrieb das Königshaus dazu. Während die beiden Männer auf dem Foto in blauen Anzügen in die Kamera lächeln, tragen die Prinzessinnen jeweils wadenlange Kleider mit Blumenprint.

Zuletzt rückte die britische Prinzessin mit ihrem Besuch der Gedenkfeier für ihren Großvater Prinz Philip (✝99) in den Fokus der Medien. Wie Mirror berichtete, sei die 33-Jährige dort noch während des ersten Liedes im Gottesdienst in Tränen ausgebrochen. Der Verlust des Gatten der Queen (96) schien noch immer schwer zu wiegen.

Getty Images Prinzessin Beatrice mit ihrem Mann Edoardo, 2021

Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia von Schweden im November 2021

Getty Images Prinzessin Beatrice vor der Gedenkfeier für Prinz Philip

