Gisele Oppermann (34) zieht sich von Social Media zurück. Bekannt wurde das Model im Jahr 2008, als es in der dritten Staffel von Germany's next Topmodel dabei war. Mit ihrer emotionalen Art, die sie im Fernsehen an den Tag legte, machte sich Gisele nicht nur Freunde. Dennoch konnte sie sich seit der Show und der Teilnahme an anderen TV-Sendungen eine gewisse Fanbase im Netz aufbauen. Doch jetzt ist Giseles Account von Instagram plötzlich verschwunden! Grund dafür ist ihr Freund...

"Mein Partner ist nicht bei Instagram, und ich möchte nicht, dass es Eifersüchteleien gibt, weil mir dort sehr viele Männer schreiben", erklärte Gisele im Gespräch mit Bild. Ihren Followern kündigte die Beauty vorher jedoch nicht an, dass sie die Plattform verlassen werde. Einen Rückzieher macht die 34-Jährige jedoch nicht. "Instagram hat mich schon sehr gestresst. Leider finde ich es auch sehr oberflächlich", meinte die Mutter einer Tochter.

Außerdem brauche sie für ihre Arbeit die Plattform gar nicht, gab sie an. Öffentlich über ihren Partner gesprochen, hat Gisele bisher aber nicht. Vergangenes Jahr im November wurde noch die Adam sucht Eva-Staffel ausgestrahlt, in der sie nach einem passenden Mann suchte. Obwohl die gebürtige Brasilianerin ein Auge auf ihren Mitstreiter Falko Ochsenknecht (37) geworfen hatte, verließ sie die Sendung als Single.

Anzeige

RTLZWEI/Christoph Kassette Gisele Oppermann bei "Adam sucht Eva"

Anzeige

RTLZWEI/Christoph Kassette Gisele Oppermann, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

Anzeige

ActionPress / Adolph,Christopher Gisele Oppermann 2019 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de