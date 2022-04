Lizzo (34) scheint auf Wolke sieben zu schweben. Schon im vergangenen Jahr spekulierten die Fans immer wieder, dass die in Detroit geborene Sängerin vergeben ist. Nachdem sie immer wieder mit einem unbekannten Mann auf Dates abgelichtet wurde, bestätigte die Beauty vergangene Woche dann ganz offiziell: Ja, sie ist tatsächlich in einer Beziehung. Zu ihrer Geburtstagsfeier erschien Lizzo nun auch Hand in Hand mit ihrem Freund.

Wie DailyMail berichtete, feierte die frischgebackene 34-Jährige am Dienstag mit einer ganzen Reihe Freunde in ihren Geburtstag rein. Zu der Party im Craig's-Restaurant in West Hollywood kam Lizzo jedoch keineswegs allein. Händchenhaltend wurden die "Good as Hell"-Interpretin und ihr Freund von den Paparazzi abgelichtet. Was für ein Gentleman der Ungekannte ist, stellte er auch prompt unter Beweis. So war der dunkelhaarige Hottie zuerst aus dem schwarzen Partybus ausgestiegen, bevor er seiner Herzdame eine Hand reichte, um ihr aus dem Wagen zu helfen.

Die Liebes-Bombe hatte Lizzo vergangenen Woche Montag in einem Interview mit Andy Cohen (53) platzen lassen. In der "Radio Andy Show" erkundigte sich der Moderator, ob an den ganzen Gerüchten rund um das Liebesleben der dunkelhaarigen Schönheit denn auch etwas Wahres dran sei. "Ja, wie auch immer, ja", antwortete sie schlicht, ohne weitere Details über ihren Freund preiszugeben.

Splash News/ ActionPress Lizzo, Rapperin

MEGA Lizzo und ihr Freund im April 2022

Getty Images Lizzo im September 2021 in New York City

