Jojo Siwa (18) gibt einen Hinweis zu ihrem Liebesleben. Die US-amerikanische Webvideoproduzentin bestätigte Ende März, dass sie in einer Beziehung ist. Wer genau die Frau an ihrer Seite ist, verriet die Sängerin nicht. Letztes Jahr im Oktober trennte sich die 28-Jährige von ihrer Freundin Kylie Prew. Zehn Monate war das Paar zuvor zusammen. Jetzt plauderte Jojo aus: Bei ihrer neuen Freundin könnte es sich um ihre Ex handeln...

Jojo sprach mit dem US-Magazin Extra über ihre aktuelle Beziehung. Sie wurde gefragt, ob sie sich vorstellen könne, wieder mit Kylie zusammen zu sein. "Ich werde das eines Tages beantworten. Ich werde nicht Ja oder Nein sagen", meinte die TikTokerin dazu. Wenn Jojo aktuell an jemand anderen vergeben wäre, würde sie ihre Freundin wahrscheinlich mit so einer Antwort verletzen – es sei denn, bei der Freundin handelt es sich um Kylie selbst.

Obwohl sie die Identität ihrer Liebsten nicht preisgab, erzählte sie von ihrem Liebesleben. "Es wäre wirklich schön, wenn sie bei mir zu Hause wäre. Wir sind in einer Fernbeziehung, was immer schwierig ist", erzählte die Entertainerin. Sie habe das Gefühl, dass ihre Partnerin das fehlende Puzzlestück ist, das ihr ihr Leben lang fehlte.

Instagram / itsjojosiwa Kylie Prew und JoJo Siwa im August 2021

Instagram / p._kylie_.p Kylie Prew im Oktober 2021

Getty Images JoJo Siwa bei den American Music Awards in L.A. im November 2021

