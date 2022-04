Sie haben wohl öfter mal Fünfe gerade sein lassen! Bei Kampf der Realitystars bewohnen die Kandidaten eine Hütte am Traumstrand Thailands. Bei Getränken und mehr oder weniger tiefsinnigen Gesprächen lassen es sich die Promis zwischen den Spielen gut gehen – doch dabei gibt es eine Menge Regeln. Weil sie sich an die nicht immer strikt gehalten haben, drohten nun Konsequenzen: Ganze 87 Regelverstöße zählte die Produktion nach wenigen Tagen!

Jan Leyk (37) hielt drei Din-A4-Zettel in der Hand, als die Gruppe in der Sala zusammenkam, um zu erfahren, gegen welche Regeln verstoßen wurde – und die Liste war lang: Unerlaubtes Schlafen am Tag, Baden im Meer, fehlende Mikrofone und ein Umgehen der unliebsamen Treppe zum Klo wurden aufgezählt. Auch das direkte Ansprechen der Regie über die Mikros und das Verschieben der Möbel waren nicht gestattet. Insgesamt 87-mal haben die Kandidaten diese Regeln missachtet.

Die Konsequenzen hatten es in sich: Als Strafe wurden den Stars alle Betten entzogen! Mitsamt Laken, Decken und Kissen wurden die Schlafstätten aus der Sala entfernt. Für die folgende Nacht mussten sich also alle äußerst provisorisch einrichten.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Sissi Hofbauer und Jan Leyk bei "Kampf der Realitystars" 2022

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast

RTLZWEI Die Kandidaten von "Kampf der Realitystars" 2022

